Донбасс ожидает экологический апокалипсис – журналисты

Согласно информации, предоставленной журналистов программы «Факти Тижня» на телеканале ICTV, на оккупированных территориях Донбасса из-за непрекращающихся боевых действий, прекратилась откачка воды из части шахт, что в результате может обернуться для этого региона самым настоящим экологическим апокалипсисом. Об этом информирует replyua.net.
Отмечается, что в настоящее время за состоянием шахт никто не следит, в связи с чем началось поднятие на поверхность определенной степени радиационной активности. Эксперты отмечают, что если вода из одной шахты не будет выкачиваться, есть риск, что будут затоплены соседние – согласно принципу сосудов, которые сообщились. В свою очередь, вода, находящаяся в затопленных шахтах, тоже способна поднять метан на поверхность. Этот газ характеризуется очень большой взрывоопасностью.
В случае попадания зараженной воды в реку Северский Донец, она потом может проникнуть в Дон и в Азовское море. Помимо этого, на Донбассе именно Северский Донец – это основной источник воды для питья на Донбассе. Журналисты отмечают, что уже через десять лет существует риск превращения Донбасса в соленые болота – там е останется собственных источников воды.