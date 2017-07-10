Волкер рассказал, как Украина сможет противостоять России

Курт Волкер, недавно назначенный специальным представителем США по урегулированию ситуации на востоке Украины, сделал заявление о том, что Украина может противостоять России, но для этого необходимо сначала усилить ее.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, Уолкер подчеркнул, что украинское правительство очень тяжело работает в том, что касается борьбы с российской пропагандой. «Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – это усиление Украины. Есть очень много вещей, которые надо сделать в этом направлении. Правительство тяжело работает над этим, но это должно продолжаться», подчеркнул представитель. По его мнению, уже давно весь мир ждет, когда Украина станет страной с сильной демократией, когда она будет процветающей, стабильной и жизнеспособной.
Волкер добавил, что для того, чтобы Украина была более привлекательной для всех восточных регионов, нужно сделать многое, и только в этом случае на Украину больше не сможет повлиять российская дезинформация. Напомним, что в должности специального представителя Курт Волкер сменил Викторию Нуланд.