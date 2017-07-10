Головною метою Путіна у 2014 році був Харків, а не Донбас – командувач Нацгвардії

Основною метою Кремля навесні 2014 року було захоплення Харківської області, оскільки саме там зосереджено основний промисловий і науковий потенціал. Як інформує replyua.net, такі дані в інтерв'ю ЗМІ озвучив командувач Нацгвардії України Юрій Аллер.
За словами генерал-лейтенанта, це доведений факт: в першу чергу росіяни хотіли взяти під контроль Харків. Вони почали розхитувати ситуацію, як це зробили в Луганську і Донецьку, але на відміну від Донбасу в Харкові у Кремля нічого не вийшло.
Відзначимо, що навесні 2014 року в Харкові теж відбулися захоплення адміністративних будівель, проте на відміну від Донецька і Луганська Київ у цьому випадку діяв рішуче, відправивши на придушення заколоту не пов'язаний з областю спецназ. Силовики швидко взяли ситуацію під контроль і не дали Росії підстав для перекидання озброєнь. Тим самим закріпитися в Харківській області росіянам не вдалося.
У Донецьку і Луганську все було інакше. Там ніхто не став звільняти захоплені будівлі, влада сепаратистів швидко поширилася по регіону. Коли Київ зважився на силовий удар, було пізно - противник отримав потужне озброєння і заручився серйозною підтримкою Москви. Бойові дії на Донбасі тривають четвертий рік.