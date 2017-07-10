Полонений російський військовий Агеєв розповів, як опинився на Донбасі

Російський військовий Віктор Агєєв, який потрапив в полон сил АТО на території окупованої Луганщини, приїхав на Донбас «допомагати «ЛНР », передає replyua.net. При цьому, як розповів він в інтерв'ю ТСН, пояснити мотив своєї «відрядження» до кінця він не може.
«Я - військовослужбовець. Я, мабуть, не зможу це пояснити», - відповів Агєєв на питання про причини свого перебування в« ЛНР ». «Допомагати поїхав. «Луганській Народній Республіці», - додав російський військовий. Агєєв не заперечує, що повірив російській пропаганді і її розповідям про «злих бандерівців».
«Так. По телевізору говорили так. Я повірив. Багато в це вірять. Однак тепер я зрозумів просто, що всюди люди живуть в принципі однаково. Детально не зможу, напевно, все пояснити. Патріотизм напевно. Говорили про тутешню ситуації, фашисти бомблять місцевих жителів. Багато що, навіть не згадати », - каже Агєєв. При цьому він запевняє, що не чув ніколи, що українці намагаються знищити російськомовне населення Донбасу. «Ні, такого не чув. Ну я навіть не міг особливо уявити, хто такі «українські фашисти. Я так не стикався конкретно. Можна сказати, я сам зголосився. Хотів їхати», - розповів військовий.