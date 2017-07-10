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Политолог объяснил откуда взялась жесткость в риторике Гройсмана и Порошенко

Политолог объяснил откуда взялась жесткость в риторике Гройсмана и Порошенко
Премьер Владимир Гройсман во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что «Мы должны найти правильные решения для того, чтобы Россия вернулась в пределы своих границ и перестала использовать оружие против демократической, мирной Украины». Как отметил в эфире одного из телеканалов политолог Алексей Голобуцкий, если премьер-министр страны впервые за все годы войны позволяет себе однозначную формулировку о возвращении агрессора в пределы его границ в прямом обращении к главе всемирной организации, это значить, что саммит «Большой двадцатки» не отвернулся от Украины.

«После завершения переговоров в Гамбурге Украина получила четкие и однозначные гарантии от крупнейших игроков, что ее территориальная целостность остается среди приоритетов, а агрессору наконец-то выдвинули ультиматумы по всем пунктам, – и именно поэтому сегодняшние выступления и президента, и премьера были чрезвычайно жесткими», – предполагает политолог.

По его словам, трактовать одновременный визит Генсека ООН, Госсекретаря США, жестко антироссийского представителя Госсекретаря США в Украине, а заодно и буквально сразу же главы Парламентской ассамблеи НАТО и всей ассамблеи в полном составе как «прощальный привет» после того, как слили Украину Путину, - вообще нереалистичная версия.
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