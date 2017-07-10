Україна і Франція обговорюють проект будівництва сонячної електростанції у Чорнобилі

Україна почала проведення переговорного процесу з великою французькою енергетичною компанією Engie про будівництво в Чорнобильській зоні сонячної електростанції вартістю 1,25 мільярди доларів, інформує replyua.net. За словами міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, вже наступного тижня Engi починає попереднє техніко-економічне дослідження, яке фінансується урядом Франції. Результати мають бути оприлюднені до кінця поточного року.
«Досвід Франції в галузі ядерної енергетики є однією з причин того, що ми хотіли працювати з ними. Французька компанія звернулася до нас після того, як ми оголосили про наш намір розвивати поновлювані джерела енергії в Чорнобилі», - заявив Семерак в інтерв'ю The Washington Post. Представник Engie підтвердив, що компанія проводить консультації з урядом України, але відмовився розкривати які-небудь подробиці обговорюваного проекту.
На думку експерта з сонячної енергії П'єтро Радоя, на території України гарне сонячне опромінення, але низький рівень довіри з боку інвесторів і пов'язані з цим непомірно високі витрати на фінансування.