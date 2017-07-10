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До Одеси зайшли підводний човен та кораблі НАТО

До Одеси зайшли підводний човен та кораблі НАТО
У неділю, 9 липня, до порту Одеси прибули три турецькі судна, в тому числі і підводний човен. Як інформує replyua.net, всі вони повинні взяти участь в навчаннях «Sea-Breeze-2017».

Перший турецький корабель пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу близько 11 години. Ним став фрегат F241 Turgutreis. Підводний човен зайшов другим і встав на 20-му причалі. Експерти стверджують, що до цього підводного човна заходили в порт близько 10 років тому. Третім зайшов великий десантний корабель NL 214, який пришвартувався поруч з фрегатом близько полудня. Крім того, близько 8 ранку в Практичну гавань зайшов румунський корвет «Контр-адмірал Хорія Мачелларіу». Корвети цього типу легко помітити по викидається ними клубам чорного диму.

Нагадаємо, що 8 липня, в одеський аеропорт прибули два військові літаки країн-членів НАТО зі спецпідрозділами на борту. Так, американський C-130J «Геркулес» вдень доставив дюжину спеців-водолазів, а близько 18:30 угорський C-17A «Globemaster III» доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для міжнародних навчань «Sea Breeze 2017», які відбудуться з 10 по 23 липня. Розвантаження тривала недовго: приблизно через дві години обидві вантажівки пішли на аеродроми вильоту.
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