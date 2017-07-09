САП планує внести подання на ще одного народного депутата

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має наміри внести наступного тижня до Верховної Ради подання на ще одного народного депутата, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це повідомив керівник відомства Назар Холодницький в інтерв’ю журналістам програми ТСН. Тиждень. Як зазначив Холодницький, подання вже лежить у нього на столі. Також керівник САП відмітив, що вже нині є підозри є підозри, що, щонаймеше, один із парламентарів,подання щодо якого уже було розглянуто в регламентному комітеті, втече з країни і не дочекається голосування у залі Верховної Ради. При цьому, очільник САП додав, що він в цій ситуації, згідно з законом, не має права нічого зробити. Про кого саме йде мова, Холодницький не вказав, додавши, що він сподівається лише на те, що парламент підтримає подальше розслідування справи щодо незаконного видобутку бурштину.
Крім того, в розмові з журналістами Холодницький вкотре наголосив на необхідності змінювати законодавство, яке стосується депутатської недоторканності, аби роль суду не бралися виконувати ні комітет з питань регламенту, ні зала Верховної Ради.