Заяви Тіллерсона – примус до проведення реформ та боротьби з корупцією – диплмоат

Український дипломат Маркіян Лубківський прокоментував в ефірі телевізійного каналу «112 Україна» візит до Києва та основні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
На думку дипломата, заяви представника Вашингтону слугують прикладом того, що США очікують, що Україна буде діяти ефективно та рішуче. Також Лубківський вважає, що нинішні американсько-російські-відносини є прикладом так званого примушення до миру, що є класичною поведінкою для офіційного Вашингтону. Крім того, дипломат додав, що навіть під час короткотривалого візиту до Києва, держсекретар Тіллерсон зробив низку важливих заяв для України та українців. Зокрема, Лубківський зауважив, що американський посадовець доніс критичну заяву і до нинішньої української влади, яка має більше працювати над реформами та боротьбою над корупцією.
Нагадаємо, в неділю, 9 липня, голова Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон прибув з першим офіційним візитом до Києвом разом з новопризначеним спецпредставником Сполучених Штатів Америки щодо України Куртом Волкером.