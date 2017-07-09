валюта
СпецтемаПользователей удивила фотография G20 без президента России

У ГПУ анонсували нові гучні затримання

У ГПУ анонсували нові гучні затримання
Генеральний прокурор Юрій Луценко зробив анонс нових гучних кримінальних справ, які стосуватимуться народних депутатів та міністрів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це керівник ГПУ повідомив в ефірі телевізійної програми ТСН.Тиждень на каналі 1+1. Луценко відмітив, що кримінальні справи стосуються представників, як нинішньої, так і минулої влади, зокрема, виконавчої та законодавчої. При цьому генпрокурор додав, що перевірка дій представників судової гілки влади є безпосередньою компетенцією НАБУ.

Нині ж в генпрокуратурі розглядають справи, які стосуються не лише депутатів та нинішніх міністрів, а й ще низки посадовців. Зокрема, прокурори займаються справою колишнього президента Віктора Януковича, який нині перебуває в Росії, та майже 20 осіб з його команди, які також причетні до розкрадання державних коштів. Луценко відмітив, що слідство по цих справах наразі вже закінчено. Крім того, за 2016 рік на розгляд суду було передано справи проти 1200 хабарників, які представляють нинішню владу, але і на цьому ГПУ не має намірів зупинятись, наголосив Луценко, запевняючи, що надалі прокуратура лише збільшить темпи і «висоту посад».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
09 июл 2017
16433

Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Госсекретарь США Тиллерсон сегодня прибыл в Киев и провел в столице Украины две важных встречи. Первую с нардепом Найемом и компанией, в ходе которой выслушал рассказы о том, как все плохо, о том,

09 июл 2017
12265

Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Порошенко на брифинге с Госсекретарем США Тиллерсоном заявил: «Мы уверены, что Россия должна проявить добрую волю и прекратить убийства, прекратить войну, прекратить гибридные атаки не только на

09 июл 2017
8895

Манн: посрамлены все, кто говорил о «холодной и короткой» встрече Путина и Трампа

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, отметив, что его прогнозы опять полностью оправдались, передает

Последние новости

Заяви Тіллерсона – примус до проведення реформ та боротьби з корупцією – диплмоат

У ГПУ анонсували нові гучні затримання

Катар заявив про наміри отримати компенсацію через блокаду

Українська розвідка повідомляє про підготовку терактів на Донбасі спецслужбами Росії

Київ та Вашингтон домовились боротися з хакерами

Блогер: надеюсь, «украинские реформаторы» вспомнили Тиллерсону про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»?

Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп

Корчинский: обсуждаете Киву? Кива – это молодой Трамп!

Российские футболисты готовятся к новому допинговому расследованию ФИФА

Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»

Росія зламала мережу атомних компаній у США – ЗМІ

Львівське сміття почали зважувати

Трамп и Тиллерсон сделали заявления по антироссийским санкциям

Трамп: пришло время конструктивного сотрудничества между Россией и США

Трамп сказав, до яких пір діятимуть санкції проти Росії

Пушков: на встречу с Порошенко Тиллерсону нужно было брать побольше валидола

Лідери нормандської четвірки проведуть переговори – Порошенко

У Китаї заявили про припинення співпраці з КНДР

Тіллерсон прокоментував призначення Волкера спецпредставником США в Україні

Трамп про зустріч з Путіним: довелося тиснути

 Новости за день