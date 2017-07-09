У ГПУ анонсували нові гучні затримання

Генеральний прокурор Юрій Луценко зробив анонс нових гучних кримінальних справ, які стосуватимуться народних депутатів та міністрів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це керівник ГПУ повідомив в ефірі телевізійної програми ТСН.Тиждень на каналі 1+1. Луценко відмітив, що кримінальні справи стосуються представників, як нинішньої, так і минулої влади, зокрема, виконавчої та законодавчої. При цьому генпрокурор додав, що перевірка дій представників судової гілки влади є безпосередньою компетенцією НАБУ.
Нині ж в генпрокуратурі розглядають справи, які стосуються не лише депутатів та нинішніх міністрів, а й ще низки посадовців. Зокрема, прокурори займаються справою колишнього президента Віктора Януковича, який нині перебуває в Росії, та майже 20 осіб з його команди, які також причетні до розкрадання державних коштів. Луценко відмітив, що слідство по цих справах наразі вже закінчено. Крім того, за 2016 рік на розгляд суду було передано справи проти 1200 хабарників, які представляють нинішню владу, але і на цьому ГПУ не має намірів зупинятись, наголосив Луценко, запевняючи, що надалі прокуратура лише збільшить темпи і «висоту посад».