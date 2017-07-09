Київ та Вашингтон домовились боротися з хакерами

В рамках візиту глави Державного департаменту США Рекса Тіллерсона до української столиці в неділю, 9 липня, він домовився з президентом України Петром Порошенком посилити співпрацю двох країн у сфері боротьби з кіберзлочинністю, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну заяву глава держави Петро Порошенко в розмові з пресою. Він заявив, що Київ вдячний Вашингтону за ту підтримку, що надають американський Конгрес, Білий дім, уряд та Державний департамент. Також Порошенко зауважив, що він переконаний в тому, що візит керівника Держдепу Рекса Тіллерсона сприятиме посиленню співпраці між двома державами в багатьох сферах. Зокрема, президент додав, що Київ очікує на подальше співробітництво країн в оборонній, економічній, енергетичній, культурній сферах, сфері безпеки, а також боротьби з кіберзлочинністю.
Варто нагадати, раніше в Європейському Союзі повідомляли про наміри розробити та реалізувати нову стратегію кібербезпеки ЄС. Вона передбачає покращення можливостей критичної інфраструктури, а також надання допомоги сусіднім Євросоюзу державами, в тому силі і Україні.