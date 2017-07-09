Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп

Сьогодні, 9 липня, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон, який, окрім зустрічі з президентом Петром Порошенком, також мав зустріч з українськими реформаторами, деталями якої поділився народний депутат Мустафа Найєм, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
На зібранні, яке передувало зустрічі з президентом, були присутні нардеп Мустафа Найєм, керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, керуючий партнер Horizon Capital Олена Кошарна та керівниця Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Найєм зауважив, що всі присутні підтвердили в ході розмови, що за останні 3 роки в багатьох сферах вдалося закласти підґрунтя для істотних реформ. Нардеп наголосив, що в деяких сферах існують вагомі досягнення, але при цьому він додав, що українські спікери вказали главі Держдепу США на необхідність жорсткіших вимог до уряду та президента України щодо реалізації конкретних реформ в конкретних сферах.
При цьому, як зазначив Мустафа Найєм, обговорення будь-якої теми з Тіллерсоном закінчувалося тим, що американський посадовець наголошував на важливості боротьби з корупцією, запитуючи, хто за цим стоїть в конкретній сфері, чому не вдалось усунути, в чому полягає проблема – законодавчій базі чи людях, а також Тіллерсон цікавився, хто саме чинить опір реформам та антикорупційній боротьбі. Нардеп додав, що він особисто звернувся до Тіллерсона з проханням, аби США припинило грати в завуальовані ігри з лідерами України та говорили з ними напряму.