валюта
СпецтемаПользователей удивила фотография G20 без президента России

Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп

Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп
Сьогодні, 9 липня, до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон, який, окрім зустрічі з президентом Петром Порошенком, також мав зустріч з українськими реформаторами, деталями якої поділився народний депутат Мустафа Найєм, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

На зібранні, яке передувало зустрічі з президентом, були присутні нардеп Мустафа Найєм, керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, керуючий партнер Horizon Capital Олена Кошарна та керівниця Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Найєм зауважив, що всі присутні підтвердили в ході розмови, що за останні 3 роки в багатьох сферах вдалося закласти підґрунтя для істотних реформ. Нардеп наголосив, що в деяких сферах існують вагомі досягнення, але при цьому він додав, що українські спікери вказали главі Держдепу США на необхідність жорсткіших вимог до уряду та президента України щодо реалізації конкретних реформ в конкретних сферах.

При цьому, як зазначив Мустафа Найєм, обговорення будь-якої теми з Тіллерсоном закінчувалося тим, що американський посадовець наголошував на важливості боротьби з корупцією, запитуючи, хто за цим стоїть в конкретній сфері, чому не вдалось усунути, в чому полягає проблема – законодавчій базі чи людях, а також Тіллерсон цікавився, хто саме чинить опір реформам та антикорупційній боротьбі. Нардеп додав, що він особисто звернувся до Тіллерсона з проханням, аби США припинило грати в завуальовані ігри з лідерами України та говорили з ними напряму.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
09 июл 2017
13743

Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Госсекретарь США Тиллерсон сегодня прибыл в Киев и провел в столице Украины две важных встречи. Первую с нардепом Найемом и компанией, в ходе которой выслушал рассказы о том, как все плохо, о том,

08 июл 2017
11541

Журналист: саммит G-20 показал, что Путин – голый король, которому нечего предложить этому миру кроме дестабилизации

Президент США Дональд Трамп – это еще не весь Запад, который представляют цивилизованные страны Европы. Трамп с Путиным не смогут ни о чем договориться, даже если очень сильно хотят или очень сильно

08 июл 2017
9899

Манн: хуже опозорить Германию за 72 года после Гитлера по-моему никому не удавалось

Гамбург встретил участников саммита «Большой двадцатки» невиданными ранее для Германии беспорядками. «Левая» Европа показывает свое истинное лицо. Несчастные жители припортовых районов вынуждены

09 июл 2017
9428

Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Порошенко на брифинге с Госсекретарем США Тиллерсоном заявил: «Мы уверены, что Россия должна проявить добрую волю и прекратить убийства, прекратить войну, прекратить гибридные атаки не только на

Последние новости

Катар заявив про наміри отримати компенсацію через блокаду

Українська розвідка повідомляє про підготовку терактів на Донбасі спецслужбами Росії

Київ та Вашингтон домовились боротися з хакерами

Блогер: надеюсь, «украинские реформаторы» вспомнили Тиллерсону про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»?

Обговорюючи будь-яку тему, Тіллерсон наголошував на одному й тому ж – нардеп

Корчинский: обсуждаете Киву? Кива – это молодой Трамп!

Российские футболисты готовятся к новому допинговому расследованию ФИФА

Власти Ирака заявили о большой победе над «Исламским государством»

Росія зламала мережу атомних компаній у США – ЗМІ

Львівське сміття почали зважувати

Трамп и Тиллерсон сделали заявления по антироссийским санкциям

Трамп: пришло время конструктивного сотрудничества между Россией и США

Трамп сказав, до яких пір діятимуть санкції проти Росії

Пушков: на встречу с Порошенко Тиллерсону нужно было брать побольше валидола

Лідери нормандської четвірки проведуть переговори – Порошенко

У Китаї заявили про припинення співпраці з КНДР

Тіллерсон прокоментував призначення Волкера спецпредставником США в Україні

Трамп про зустріч з Путіним: довелося тиснути

Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Смертельное ЧП на Донбассе: Жебривский сообщил о подробностях

 Новости за день