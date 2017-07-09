Лідери нормандської четвірки проведуть переговори – Порошенко

Український президент Петро Порошенко заявив, що керівництво України, Франції, Німеччини та Росії проведе переговори в нормандському форматі в липні, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це президент України повідомив під час спільного брифінгу з главою Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном 9 липня в Києві. Як зауважив Порошенко, до такого рішення сторонам вдалося прийти в результаті проведених переговорів у Берліні, Парижі та зустрічей в Гамбурзі. Переговори відбудуться в форматі телефонної розмови.
Крім того, Порошенко відмітив, що він не виключає можливість проведення спеціального саміту після того як відбудеться телефонна розмова керівництва нормандської четвірки. Він підкреслив, що Київ налаштований на рішучу, прискорену та конкретну розмову як і під час телефонних переговорів, так і на майбутньому саміті. При цьому, додав Порошенко, саміт має відбутися до кінця цього літа. Український президент наголосив, що Київ не зацікавлений у тому, щоб ці переговори відкладалися, адже «Україна платить занадто велику ціну за це».