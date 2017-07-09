Политолог: «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним

Порошенко на брифинге с Госсекретарем США Тиллерсоном заявил: «Мы уверены, что Россия должна проявить добрую волю и прекратить убийства, прекратить войну, прекратить гибридные атаки не только на востоке нашего государства, не только в Крыму, но и улучшить ситуацию с киберпреступностью, остановить пропагандистскую, торговую, экономическую и другие типы войн, составляющих российскую гибридную войну».
Как отметил в эфире одного из телеканалов политолог Алексей Голобуцкий, таким заявлением Порошенко сделал очевидный посыл к вмешательству в американские выборы, вокруг которого до сих пор расследование только углубляется. По словам политолога, в целом, риторика неожиданной для дипломатических публичных заявлений жесткости и прямоты. Никаких обтекаемых формулировок, «взаимно приемлемых для всех участников Минского процесса», как это было три предыдущих года.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, что такой тон свидетельствует о том, что в Гамбурге была высказана однозначная позиция в поддержку Украины, достаточно жесткая и бескомпромиссная в отношении Путина. То есть, интересы Украины от «встречи Нормандской четверки в формате тройки» не пострадали, несмотря на то, что прокремлевские СМИ немедленно взялись разгонять именно эту версию: все, Украина проиграла. «Весьма вероятно, что «триумфатор Путин» уехал из Гамбурга с ультиматумом, и скорее всего не одним», – предположил политолог.