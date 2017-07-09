Смертельное ЧП на Донбассе: Жебривский сообщил о подробностях

Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую ОВГА, сообщил на своей Facebook-странице о гибели одного человека. Причиной данного происшествия стала авария на шахте «Россия» в Донецкой области. Об этом информирует replyua.net.
В частности, высокопоставленный чиновник отметил, что авария произошла на ОП «Шахта Россия», принадлежавшая государственному предприятию «Селидовуголь». Без жертв не обошлось: погиб горняк в возрасте 37 лет. Его коллегу, 38-летнего шахтера доставили в больницу города Селидово, медики сообщили о средней степени его тяжести. Кроме того, Павел Жебривский добавил, что трагедия произошла сегодня примерно в три часа дня, когда на шахте проводились демонтажные работы.
«На шестнадцатом южном коренном штреке, который не работает, на 210-метровой глубине обвалилась горная порода. Спасателями не был зарегистрирован ни взрыв, ни пожар. Завершилось проведение подземных аварийно-спасательных работ», - отметил Жебривский. Напомним, что 13 июня произошла вспышка газа на шахте «Новодонецкая», расположенной в Добропольском районе Донецкой области, в результате чего пострадали четверо шахтеров.