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Смертельное ЧП на Донбассе: Жебривский сообщил о подробностях

Смертельное ЧП на Донбассе: Жебривский сообщил о подробностях
Павел Жебривский, возглавляющий Донецкую ОВГА, сообщил на своей Facebook-странице о гибели одного человека. Причиной данного происшествия стала авария на шахте «Россия» в Донецкой области. Об этом информирует replyua.net.

В частности, высокопоставленный чиновник отметил, что авария произошла на ОП «Шахта Россия», принадлежавшая государственному предприятию «Селидовуголь». Без жертв не обошлось: погиб горняк в возрасте 37 лет. Его коллегу, 38-летнего шахтера доставили в больницу города Селидово, медики сообщили о средней степени его тяжести. Кроме того, Павел Жебривский добавил, что трагедия произошла сегодня примерно в три часа дня, когда на шахте проводились демонтажные работы.

«На шестнадцатом южном коренном штреке, который не работает, на 210-метровой глубине обвалилась горная порода. Спасателями не был зарегистрирован ни взрыв, ни пожар. Завершилось проведение подземных аварийно-спасательных работ», - отметил Жебривский. Напомним, что 13 июня произошла вспышка газа на шахте «Новодонецкая», расположенной в Добропольском районе Донецкой области, в результате чего пострадали четверо шахтеров.
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