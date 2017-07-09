Политолог рассказала о трех главных месседжах, которые Тиллерсон озвучил в Киеве

Сразу же по окончании саммита «Большой двадцатки» в Киев прибыл Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. После проведения встреч, в частности со со сторонниками проведения реформ в Украине и президентом Украины, Тиллерсон озвучил ряд важных позиций на совместном брифинге и по итогам встречи с Петром Порошенко.
Как отметила в своем блоге украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, Тиллерсон дал четкий ответ на вопрос о том, что санкции с РФ будут сняты только после полного выполнения Минских соглашений, пока же речи о пересмотре или ослаблении санкций быть не может. Назначение спецпредставителя США по Украине направлено на усиление эффективности «Нормандского формата», что говорит о том, что США все-таки, хоть и косвенно, но присоединяются к решению конфликта на востоке Украины.
По словам политолога, второй месседж это то, что ОБСЕ необходимо допустить на всю оккупированную территорию, в том числе вдоль украинско-российской границы. Третий вердикт Тиллеросна, несмотря на разные сплетни, Украина за эти годы сделала очень много в направлении реформ и важно такой же темп продолжать.