Поджог пиццерии Pizza Veterano – это реакция врагов Украины на то, что украинские воины поддерживают президента, – Афанасьев

Активист и бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев на своей странице в Facebook сообщил о том, что сегодня в два часа ночи неизвестные подожгли летнюю площадку пиццерии Pizza Veterano. По мнению активиста, это сделано лишь из-за страха перед президентом Украины Петром Порошенко. Политика нашего лидера вселяет панический страх у российского оккупанта. Враг уже привлек все возможные свои козыри – Савченко, Саакашвили, Тимошенко, продажных журналистов, идолопоклонников измены и целую фабрику ботов.
По мнению Геннадия Афанасьева, враги Украины рассчитают на то, что украинцы начнут грызть глотки друг другу и захотят опять примкнуть к России. Сам факт того, что военные могут радоваться вниманию со стороны президента, который посетил пиццерию, что они изображают своим единством украинскую победу – раздражает, возмущает российский врагов.
«Все мы хорошо знаем отныне, кто есть кто. Консервы вскрыты. Маски сорваны... Поджог Pizza Veterano не сойдет с рук. Трусливые воры, вы сами вдохновляете нас на борьбу. Вы объединяете нас брат с братом, саблю к сабли! Теперь еще больше хочется поддерживать президента Украины, чтобы врагам было больнее», – резюмировал активист.