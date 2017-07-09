Порошенко підготував зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканості

Глава української держави Петро Порошенко підготував проект змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності. Про це інформує replyua.net. На своїй сторінці у Facebook Порошенко зазначив, що депутатська недоторканість є анахронізмом, тому поданий ним проект змін до Конституції готовий і вимагає політичної волі від депутатів. Також відзначається, що в парламенті відбувається збір підписів для ініціювання скасування депутатської недоторканності. Зокрема, народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Левченко зібрав вже близько 60 підписів на підтримку відповідних змін до Конституції.
Зазначимо, що протягом останніх днів в Україні також відбулася низка політичних скандалів через відмову регламентного комітету Верховної Ради задовольнити подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності з члена групи «Воля народу» Олеся Довгого, члена фракції «Радикальної партії» Андрія Лозового, а також членів «Народного фронту» Максима Полякова та Євгена Дейдея.
Нагадаємо, що єдине задоволене регламентним комітетом подання стосувалося члена фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблатта.