Лісові масиви України додали до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

До Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 7 липня були включені нові лісові насадження України. Як інформує replyua.net, про це повідомляється на сайті ООН. Це було зроблено в рамках розширення об'єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини і реліктові букові ліси Німеччини». Тепер він носить назву «Незаймані букові ліси в Карпатах та інших регіонах Європи» і охоплює не три країни, як раніше (Україна, Словаччина і Німеччина), а дванадцять - додані також Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Іспанія, Італія, Румунія, Словенія.
Крым того, в рамках розширення в об'єкт включено українські лісові масиви Горгани (заповідна зона - 753,48 га), Розточчя (384,81 га) Сатанівська Дача (212,01 га), Синевир - Дарвайка (1588,46 га), Синевир - Квасовець (561,62 га), Синевир - Стримба (260,65 га), Синевир - Вільшани (454,31 га), Зачарований Край - Іршавка (93,97 га) та Зачарований Край - Великий Діл (1164,16 га). До 2017 року в транскордонний об'єкт «Букові праліси» входили лісові масиви Чорногора, Уголька - Широкий Луг, Свидовець, Мараморош, Кузій - Трибушани, Стужиця - Ужок.
Як відзначають в ЮНЕСКО, з кінця останнього Льодовикового періоду, європейські букові ліси успішно поширювалися протягом декількох тисячоліть з ряду ізольованих ділянок в Альпах, Карпатах, Середземномор'ї і Піренеях. Цей процес продовжується до цього дня. Успішне поширення букових лісів відображає їх гнучкість і пристосовність до різних географічних, кліматичних та інших природних умов.