Стали известны зарплаты сотрудников СНБО

Украинские новости сделали запрос в аппарат СНБО о заработных платах сотрудников за июнь текущего года, сообщает replyua.net, после чего был получен ответ – в июне текущего года зарплата Александра Турчинова, секретаря СНБО, составила 52,2 тысячи гривен, а заместители Турчинова заработали от 50 до 68 тысяч гривен.
«Заработная плата за июнь 2017 секретаря СНБО Турчинова составила 52 тысячи 200 гривен. Должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тысяч гривен, надбавка за выслугу лет - 9 тысяч гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн - по 3,6 тысячи гривен», говорится в ответе СНБО.
Самую большую зарплату в размере 68950 гривен за июнь получил Михаил Коваль, первый заместитель секретаря СНБО, однако 24 тысячи гривен из этой суммы составила премия. Олег Гладковский, еще один первый заместитель Турчинова, в июне заработал чуть более 50 тысяч, из которых 24 тысячи – это премия.