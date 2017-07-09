Госсекретарь США прибыл в Украину

Сегодня утром, 9 июля, Рекс Тиллерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, прилетел в Киев. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, самолет с Тиллерсоном на борту приземлился в международном аэропорту «Борисполь».
В ходе этой поездки Тиллерсон проведет встречу с Петром Порошенко, президентом Украины, а также с молодыми украинскими реформаторами, о чем ранее заявили в Белом доме. В пресс-службе администрации президента Украины несколько часов назад проинформировали, что встреча главы государства и госсекретаря США состоится в 13 часов по киевскому времени. Когда переговоры завершатся, Рекс Тиллерсон выйдет к представителям прессы. Также ожидается выход к прессе Петра Порошенко.
Напомним, что Тиллерсон прилетел в Украину из Германии, где участвовал в саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Саммит проходил 7 и 8 июля. Госсекретарь также присутствовал на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продолжалась почти два с половиной часа. Тиллерсон отметил, что между Путиным и Трампом была «позитивная химия».