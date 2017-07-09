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Эксперт: теперь большинство украинцев просто физически не смогут выйти на пенсию вовремя

Эксперт: теперь большинство украинцев просто физически не смогут выйти на пенсию вовремя
Если в Украине проведут пенсионную реформу, то трудовой стаж должен будет составлять не меньше 35 лет, и это значит, что не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет, и им придется еще несколько лет работать, чтобы получать выплаты от государства. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, ситуацию прокомментировала Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института социальных исследований и демографии.

По ее словам, без пенсии в 60 лет могут остаться украинцы, получившие очень хорошее образование. «Высшее образование – это как минимум четыре года учебы, а если с магистратурой – плюс еще полтора-два года. Дальнейшее обучение, всякие стажировки, да и вообще перерывы, связанные со сменой работы, они могут быть. Получается, люди физически не успеют к 60 годам заработать 35 лет стажа. Коридор пенсионного возраста на это и рассчитан», заявила Ткаченко.

По ее словам, это сделано для того, чтобы украинцы не смогли попасть и не сюда, и не туда, то есть, правительство специально так делает – вроде, пенсионный возраст и не повышен, но в то же время практически никто не будет получать пенсию в 60 лет, и многим украинцам придется и дальше работать.
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