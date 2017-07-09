Військовий експерт назвав причину переваги українських військ над російськими

Українці воюють краще, ніж росіяни, адже українська армія європейська, а російська - азіатська. Як передає replyua.net, про це розповів військовий експерт Олексій Арестович, пише видання novosti.info. «На моїх очах вони лізли через абсолютно відкрите поле, по них стріляли, а вони далі лізли. Дві години вони лізли, поки не заспокоїлися, розумієте. Я зрозумів «велич руського міра» в цьому місці і в цей час, тому що лежать чотири трупи, а вони продовжують туди лізти в повний зріст по абсолютно рівному полю», - пояснив Арестович. Він також додав, що місцеві жителі в рядах бойовиків «ДНР» і «ЛНР» намагаються триматися на небойових спеціальностях, як водії та комірники, і не дуже охоче йдуть на передову.
«У першій лінії з місцевих - це в основному змаргіналізована публіка, алкоголіки, наркомани або повністю люмпенізовані люди, яким нема чого втрачати, бомжі зі зброєю», - сказав експерт.
Нагадаємо, що на Донбасі інтенсивність ворожих збройних провокацій залишається без змін. Так, бойовики двічі застосовували проти підрозділів ЗСУ міномети. Найбільше фактів використання противником зброї зафіксовано на Приморському (Маріупольському) напрямку. На Донецькому напрямку встановилося відносне затишшя.