Мешканці оприлюднили свою версію вибуху у житловому будинок в Києві

За версією працівників рятувальних служб, вибух в Києві стався через побутового газу, інформує replyua.net. У той же час деякі мешканці розповідають, що місце, на якому стоїть будинок, може бути цікавим для забудовників, котрі поруч зводять будинок. Але деякі сусіди з цим не згодні, по їх думки вибух в будинку стався через сусіда, повідомляє телеканал 24.
Вибух був такої потужності, що в сусідньому будинку повилітали геть чи не всі стекла. У дворі будинку працівники ЖЕКу складають списки жителів. Тут організували і медпункт. Поруч зі зруйнованим будинком - будівельний майданчик. Люди припускають, їх будинок міг заважати зведення чергової багатоповерхівки. Однак брат першої жертви вибуху Олег такі припущення відкидає. Каже, швидше за все, винен його сусід.
«Він втік. Жив на третьому поверсі. Сусід не в собі, позавчора стукав по трубах всю ніч. У квартирі міняли газову колонку, бо позавчора вона стояла на вулиці. Ось вам і сталося таке», - розповів Олег. Версію про навмисне нанесення шкоди дому людина відкидає. Зазначимо, що рятувальники, які працювали на місці вибуху будинку, повідомили про двох загиблих.