Через вирубування лісу на Оболоні відбулася стрілянина

У селищі Дніпровська водна станція (Водопровід) Оболонського району сталося зіткнення між місцевими жителями і особами, які вирубували ліс поблизу житлових будинків. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Громадське». За словами місцевих, вирубку лісу почали представники організації «Відродження водопроводу», які планують забудову ділянки. Один з її представників відкрив вогонь гумовими кулями по місцевим.
У свою чергу, один з місцевих сів за кермо вантажівки, намагаючись «перешкодити вирубці лісу» і збив кілька автомобілів. На них, за словами місцевих, приїхали особи, які вирубували ліс. Поліцейські зупинили вантажівку, відкривши по ній вогонь. В автомобілі розбите лобове скло, сліди від куль на капоті. Поранених немає. Було затримано місцевого жителя, який керував вантажівкою і представник «Відродження водопроводу». Особи, які вирубували ліс, втекли з місця події.
«Ми прокинулися о пів на четверту ранку, тут вже валили дерева - прямо на будинок і дорогу. Під'їзди були заблоковані, щоб ми не могли вийти », - розповідає місцевий житель Сергій. «Ця історія триває ще з 2013 року. Якщо це законно, то чому тоді в такий спосіб - на світанку, ось так повалити дерева. Забудовник створив громадську організацію і просуває ідею, що тут нібито треба побудувати якийсь парк, але ми проти - навіщо він нам, коли тут є ліс?», - говорить місцева жителька Марина.