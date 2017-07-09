Составлен рейтинг самых опасных украинских городов

Институт социально-экономических исследований составил рейтинг самых опасных для жизни украинских городов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНН, эксперты назвали самыми опасными городами Николаев, Северодонецк, Киев, Кропивницкий и Запорожье. Как отметили социологи, на позиции городов в рейтинге повлияли такие факторы, как мнение жителей о собственной безопасности и количество правонарушений.
Согласно рейтингу, наиболее опасными областными центрами в Украине признаны Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев, зато в пятерку безопасных городов страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница. По словам Кристины Аврамченко, эксперта по макроэкономической политике, восприятие жителями состояния безопасности в городе не может всегда совпадать с данными о большом количестве преступлений, и люди всегда по-разному оценивают свою безопасность.
«В Ивано-Франковске, Виннице и Херсоне количество уголовных преступлений примерно одинаково: от 150 до 165 на 10 тысяч человек. Однако горожане чувствуют себя по-разному. В Виннице и Ивано-Франковске безопаснее, а в Херсоне значительно менее безопасно», заявила Аврамченко.