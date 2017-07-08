Спецпредставитель США по Украине Волкер уже стал, словно заноза, для прокремлевских СМИ и экспертов

Назначение Государственным департаментом США специального представителя по Украине Курта Волкера уже вызвало настоящий шквал заявлений российских пропагандистов в Украине, которые назвали назначение Курта Волкера началом параллельного «Нормандского формата». Также некоторые украинские СМИ, словно под копирку с кремлевскими сообщили, что задача Волкера – следить за Порошенко и, возможно, озвучивать публично те жесткие вещи, которые не захотят говорить Трамп-Тиллерсон.
Как отметил у себя в Facebook известный украинский политолог Алексей Голобуцкий, чтобы отойти немного от апокалиптических предсказаний нужно просто вспомнить короткую цитату за 2015 год Волкера, когда Германия и Франция еще на полном серьезе ожидали от РФ всамделишного, честного выполнения прописанных в минском соглашении пунктов: «Минские соглашения – не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину».
Как отмечает политолог, Волкер действительно был прав, но у нас тогда выбора особого не было, армия только реанимировалась, еще почти все везли волонтеры и нам нужен был хоть такой повод потянуть время и организовать полноценное сопротивление, но Волкер ни на минуту не поверил Путину относительно «готовности максимально содействовать восстановлению мира, потому что «нас там нет». Блогер подчеркиваю, именно поэтому Кремль и «эксперты» Медведчука уверяют нас, что именно этот Волкер будет, фактически, помогать Путину оккупировать Украину.