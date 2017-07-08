Порошенко підготував зміни до Конституції

Український президент Петро Порошенко заявив, що він підготував зміни до Конституції, якими передбачено зняття депутатської недоторканності, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Глава держави зауважив, що депутатська недоторканність на сьогодні є анархізмом і нині його проект змін до Основного документи держави вже готовий. Наступним кроком, за словами Порошенка має стати політична воля самих парламентарів. Слід зауважити, що наразі в Верховній Раді триває збір підписів за те, щоб ініціювати скасування депутатського імунітету. Зокрема, свободівець Юрій Левченко повідомив, що вже вдалось зібрати близько 60 підписів парламентарів, які готові голосувати за відповідні зміни до Конституції.
Нагадаємо, напруження щодо питання депутатської недоторканності посилилося після того, як генпрокурор Юрій Луценко вніс на розгляд до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з шести парламентарів, яких підозрюють у різних правопорушеннях, що передбачають несення кримінальної відповідальності. Скандал розгорнувся після того, як члени комітету з питань регламенту ВР відмовилися задовольнити подання ГПУ. Луценко в зв’язку з цим звинуватив регламентний комітет у тому, що вони покривають злочинців.