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По всей стране открываются «ватные» «Глория Джинс», а мы плачем, что за нас в Гамбурге решают судьбу Украины, – политолог

По всей стране открываются «ватные» «Глория Джинс», а мы плачем, что за нас в Гамбурге решают судьбу Украины, – политолог
Рассмотрение украинского вопроса в Гамбурге в формате рабочего завтрака без Украины – это, конечно, большая неприятность для большинства пользователей соцсетей, а также разбирающихся экспертах. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, на фоне открытия «ватного» магазина «Глория джинс» в Арт-молле, планируемого такого же в Скай-молле на следующей неделе, работы трех таких во Львове Нормандская четверка в Гамбурге в формате тройки уже как бы и пустяк, ничего особенного.

По словам политолога, самое интересное, что российская сеть магазинов «Глория джинс» не только открывается по всей стране, но и успешно работает, не зря же персонал раздает чуть ли не всем 10% скидки. «Если нашим гражданам можно игнорировать войну, а ведь это не власть, а именно граждане своим кошельком держат здесь бренд агрессора, то, что такого ужасного в заявлениях европейских политиков «режим перемирия нарушают обе стороны», – отметил Голобуцкий.

Он добавляет, что по инсайдерской информации «Глория Джинс» формально заявили о сворачивании производства в «ЛНР» - однако точно так же говорят, что по факту производственные мощности никуда не перемещались, все как и было.
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