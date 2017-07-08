Двох чиновників «Укрзалізниці» заарештували з правом внесення застави

Столичний Печерський районний суд визначився з обранням запобіжного заходу двом посадовим особам ПАТ «Укрзалізниця», затриманим столичною прокуратурою за корупційний злочин, інформує replyua.net.
Як повідомила прес-секретар прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в соцмережі Facebook, за підсумками майже 10-годинного судового засідання начальнику земельного департаменту «Укрзалізниці» обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 2 місяці з альтернативою у вигляді застави в сумі 3,8 мільйони гривень. Його спільникові - заступнику юридичного департаменту «Укрзалізниці» обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на такий же термін з можливістю внесення застави в 3,2 мільйони гривень. «Крім того, обох підозрюваних відсторонили від посад», - написала Максимець.
Варто нагадати, що двох високопосадовців «Укрзалізниця» було затримано 6 липня поточного року за підозрою в прийнятті пропозиції від директора комерційного підприємства за сприяння укладанню договору оренди 9 га землі. Свої послуги вони оцінили в 150 тисяч американських доларів.