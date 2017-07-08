Стало відомо про смерть лідера легендарної української групи «Фантом – 2»

Сьогодні, 8 липня, помер учасник популярного українського гурту «Фантом-2» Роман Матіяш. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав Василь Вірастюк. Відзначається, що Роман Матіяш помер близько 8 ранку. Про причини смерті музиканта не повідомляється.
«З глибокою скорботою приносимо свої співчуття родині Романа! Прощання і похорон відбудуться в рідному місті Романа, Івано-Франківську», - йдеться в повідомленні. «Фантом-2» - український музичний гурт з Івано-Франківська, яка метушня в 1996 році. Напрямок музики - евроденс. Група складалася з Романа Матіяша і Ольги Гречко.
Нагадаємо, що 6 липня помер співзасновник групи «Секрет» Дмитро Рубін. Про це повідомив у Facebook гітарист колективу Андрій Заблудовський. Рубіну було 55 років. Дмитро Рубін написав тексти до деяких з найбільш відомих пісень «Секрету», в тому числі «Алиса», «Именины у Кристины», «Привет» і «Тысяча пластинок». Дмитро Рубін на початку 1980-х брав участь у створенні групи «Секрет» разом з Миколою Фоменко та Максимом Леонідовим, з якими навчався в Ленінградському інститут театру, музики і кінематографії. У 1983 році він пішов з групи і співпрацював з «Інтегралом» Барі Алібасова.