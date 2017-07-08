8 июля в Украине изменились правила начисления и выплаты алиментов

С сегодняшнего дня, с 8 июля, вступает в силу закон, предусматривающий изменения в правилах начисления и выплаты алиментов на детей. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, сегодня размер алиментов начнет повышаться – минимальный размер увеличивается с 30 до 50 процентов от прожиточного минимума – дети до 6 лет будут получать не меньше 713 гривен, от 6 до 18 лет – не меньше 888 гривен в месяц.
Кроме того, на одного ребенка алименты должны составлять 25 процентов заработка родителя, проживающего отдельно, 1/3 заработка – на двух детей, до 50 процентов – на троих детей и более. Однако алименты не могут быть выше 10 прожиточных минимумов. Алименты по закону являются собственностью ребенка.
Тот из родителей, который вместе с ним проживает, должен распоряжаться ими исключительно по целевому назначению. После обращения в суд на взыскание алиментов, приказ о выплате судьи выносят в течение трех дней, а при определении размера алиментов теперь будет учитываться не только официальная зарплата, но и другие доходы родителя, выплачивающего алименты.