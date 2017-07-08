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Україна суттєво збільшила імпорт вугілля з Росії

Україна суттєво збільшила імпорт вугілля з Росії
Оприлюднені статистичні дані стосовно закупівель Україною вугілля за кордоном. Як інформує replyua.net, за перше півріччя вугілля імпортовано на суму 1,257 мільярда доларів, що в 1,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше вугілля Україна імпортувала з Росії. На цю країну припадає 50 відсотків всіх поставок. 27 відсотків вугілля завезено зі Сполучених Штатів Америки, 8,7 відсотка - з Канади.

У грошовому вираженні Україна збільшила поставки російського вугілля в півтора рази, з 446,3 мільйона доларів до 631,1 мільйона доларів. На американське вугілля Україна за січень-червень 2017 роки витратила 340,5 мільйона доларів, на вугілля з Канади - 109,6 мільйона доларів.

Зазначимо, що Україна завжди була великим видобувачем вугілля, однак після початку бойових дій на Донбасі навесні 2014 року значна кількість шахт опинилися на непідконтрольній владі території. Втім, вугілля з непідконтрольних територій продовжувало надходити в інші українські регіони, але ситуацію погіршила блокада. Після блокади Україна припинила поставки вугілля з лінії розмежування, тому відсутній обсяг довелося імпортувати. Раніше Петро Порошенко, повернувшись із США, повідомив, що Україна закупить 2 мільйони тонн американського вугілля.
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