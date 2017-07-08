Разведка: на оккупированных территориях резко увеличилось число безработных граждан

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сделали заявление о том, что многие предприятия металлургической и угольной промышленности на оккупированных территориях Донбасса прекращают свою деятельность, из-за чего в регионе растет число безработных граждан.
Как информирует replyua.net со ссылкой на страницу ГУР в Фейсбуке, социально-экономическая ситуация на Донбассе резко ухудшилась за последние месяцы. «Останавливаются производственные процессы на предприятиях угольной и металлургической промышленности, растет число безработных. В частности, несмотря на обещания так называемого "руководства ДНР" по полному восстановлению до конца июня работы "Енакиевского металлургического завода", с июля все работники предприятия (около 5 тысяч человек) принудительно отправлены в двухмесячный отпуск», говорится в сообщении.
Также в разведке подчеркнули, что на этом фоне власти «республик» продолжают агитировать мирное население вступать в части и соединения 2 (Луганск» и 1 (Донецк) ВС России. «Несмотря на общее снижение интенсивности обстрелов на линии соприкосновения, противник в своей пропагандистской деятельности использует методы запугивания жителей временно оккупированных территорий», добавили в ГУР.