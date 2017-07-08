Сазонов: скоро Донбасс превратится в мертвую землю

Кирилл Сазонов, украинский политолог, считает, что в будущем оккупированные территории Донбасса станут мертвой землей по причине того, что в этом районе начали затапливать шахты, и сейчас Донбасс находится на грани экологической катастрофы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, политолог подчеркнул, что власти «ЛДНР» приняли решение затопить шахты после того, как Киев перестал покупать уголь. «Боевики захватили эти шахты, сейчас с ними никто не хочет иметь дела. Они хотели поставлять уголь Украине. Но это невозможно. Украина не будет подписывать договоры с «ЛДНР», считает Сазонов и добавляет, что власти «ЛДНР» не учли одну особенность – благодаря химическому анализу можно легко определить, где этот уголь добывался.
«Если нам кто-то попробует завезти уголь через Россию как "южноафриканский", благодаря анализу и экспертизе мы увидим, что это краденый уголь. Мы его просто конфискуем», добавил политолог. По его словам, после затопления шахты нельзя будет восстановить, и воды отравят всю поверхность, что приведет к экологической катастрофе.