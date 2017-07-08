валюта
СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Стало известно, когда Украина сможет перейти на собственный газ

Стало известно, когда Украина сможет перейти на собственный газ
Михаил Бондар, депутат от Народного фронта, заявил о том, что Украина сможет полностью перейти на самообеспечение газом уже через два-три года. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бондар при этом отметил, что это абсолютно реальные перспективы для Украины.

«Представители этой сферы уверяют, что сможем. Это абсолютно реально. Речь идет о перспективе в два-три года», подчеркнул депутат. Он уверен, что уже в самое ближайшее время в Украине начнут разрабатывать новые месторождения природного газа. «Также увеличение добычи будет происходить за счет модификации оборудования», добавил Михаил Бондар. Напомним, что Украина перестала закупать российский газ в конце 2015 года, и сейчас основные закупки происходят в Европе.

Европейские поставщики предложили более низкие цены, нежели российский «Газпром», и Украина перестала быть энергетически зависимой от России. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил о том, что Америка готова продать Украине миллионы тонн угля. Также президент США говорил об увеличении поставок сжиженного газа в Европу.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог рассказал о готовящемся теракте России в Украине

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
07 июл 2017
10866

Фейгин: за сбитый Боинг Россия расплатится нефтяным эмбарго и миллиардами долларов по искам

Марк Фейгин, российский адвокат, заявил о том, что за сбитый малазийский Боинг Россия будет расплачиваться очень долго – по искам на миллиарды долларов и нефтяным эмбарго. Как сообщает replyua.net со

Последние новости

Гидрометцентр: на некоторые регионы Украины надвигается буря

Пономарь: в Гамбурге об Украине говорили только Трюдо и Макрон

Лавров сделал важное заявление по итогам встречи Трампа и Путина

Стало известно, когда Украина сможет перейти на собственный газ

К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп

Блогер: в действиях Путина все больше паранойи

Кабмин собирается повышать пенсии по новым правилам

Уже с понедельника мы все узнаем стал ли Трамп ручным президентом Кремля, – эксперт

Нравственный упадок в России ужасает – Тверской

Трамп о G20: для меня этот день был изумительным

Политолог: заявление Тиллерсона – это вердикт всему миру, что Путин – это герой, а не преступник

На украинский рынок зашли американские электромобили

ЕС не нравится наличие общих интересов у Польши и США – эксперт

Боровой: Путин и Трамп подумали совершенно о разных вещах

Москаль послал к психиатру инициатора переименований в Ужгороде

В июне в Украине резко вырос уровень инфляции

Маск: никто не замечает, что скоро на Земле произойдет глобальная катастрофа

Тіллерсон прокоментував зустріч Трампа з Путіним

В ВОЗ предупредили об эпидемии неизлечимой венерической болезни

Стало відомо, на що частіше за все хворіють українці

 Новости за день