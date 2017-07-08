Стало известно, когда Украина сможет перейти на собственный газ

Михаил Бондар, депутат от Народного фронта, заявил о том, что Украина сможет полностью перейти на самообеспечение газом уже через два-три года. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бондар при этом отметил, что это абсолютно реальные перспективы для Украины.
«Представители этой сферы уверяют, что сможем. Это абсолютно реально. Речь идет о перспективе в два-три года», подчеркнул депутат. Он уверен, что уже в самое ближайшее время в Украине начнут разрабатывать новые месторождения природного газа. «Также увеличение добычи будет происходить за счет модификации оборудования», добавил Михаил Бондар. Напомним, что Украина перестала закупать российский газ в конце 2015 года, и сейчас основные закупки происходят в Европе.
Европейские поставщики предложили более низкие цены, нежели российский «Газпром», и Украина перестала быть энергетически зависимой от России. Ранее Дональд Трамп, президент США, заявил о том, что Америка готова продать Украине миллионы тонн угля. Также президент США говорил об увеличении поставок сжиженного газа в Европу.