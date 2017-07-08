Кабмин собирается повышать пенсии по новым правилам

В Кабинете министров заверили в том, что пенсии в Украине будут повышаться с учетом уровня инфляции, и, по возможности, их повышение будет даже обгонять темпы роста инфляции.
Как передает replyua.net, ссылаясь на Сегодня, правительство собирается повышать выплаты не на процент от собственной пенсии, а на проценты от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В рамках пенсионной реформы размеры пенсии будет пересчитываться ежегодно по специальной формуле, также повышая и показатель средней зарплаты в стране. Допустим, украинец, заработавший тридцать лет стажа, а также получавший больше 10 тысяч гривен, будет претендовать на пенсию в 1964 гривны. Пенсия будет повышаться на процент от роста заработной платы за последние три года плюс на половину индекса инфляции за прошлый год. Однако также пенсионеры будут получать и различные прибавки – их размер напрямую зависит от коэффициента зарплаты и стажа работы.
В 2014-м в Украине зарплаты выросли всего на 5,6 процентов, а в прошлом году – на 22,3 процента. Кабмин предлагает повышать пенсии по показателю среднего роста за три года. Если украинская экономика будет развиваться, вместе с ростом зарплат высокими темпами будут расти и пенсии.