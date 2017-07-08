Москаль послал к психиатру инициатора переименований в Ужгороде

Геннадий Москаль, глава Закарпатской областной государственной администрации, посоветовал обратиться к психиатру человеку, который был инициатором переименования проспекта Свободы в Ужгороде в проспект Миклоша Хорти, регента Венгерского королевства.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Новости Закарпатья», Москаль ранее получил официальный запрос от Ивана Данацко, жителя Ужгорода, о переименовании проспекта Свободы. Глава Закарпатья не поленился и отправил Данацко официальный ответ на его запрос, где отметил, что он не собирается переименовывать проспект, а настоятельно рекомендует инициатору обратиться к психиатру. Кроме того, Москаль не поленился сообщить адрес психиатрической больницы в Ужгороде.
Напомним, что ранее Москаль размышлял об уровне интеллекта Игоря Плотницкого и Александра Захарченко, глав самопровозглашенных «республик» Донбасса. Москаль отметил, что ни у первого, ни у второго интеллекта нет, однако Плотницкий хотя бы умеет думать, а Захарченко – обычный самодур. «Если Плотницкий еще сравнению по сравнению с Захарченко имеет хоть какой-то небольшой интеллект, то этот о (Москаль постучал кулаком по столу). Больше там слов и не скажешь. Дурак!», заявил Москаль.