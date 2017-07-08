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В июне в Украине резко вырос уровень инфляции

В июне в Украине резко вырос уровень инфляции
В Государственной службе статистики сообщили о том, что в июне текущего года цены на потребительском рынке резко возросли по сравнению с маем – примерно на 1,6 процентов, а с начала этого года они увеличились уже почти на 8 процентов, сообщает replyua.net.

При этом цены на безалкогольные напитки и продукты питания в прошлом месяце поднялись сразу на 3,3 процента. Больше всего (на 18,3-13,5 процентов) подорожали яйца, овощи и фрукты. На 4,1-0,8 процентов повысились цены на мясо и мясопродукты, сало, рис, хлеб. В то же время на 4-0,5 процентов подешевели гречневая крупа, молоко и молокопродукты, масло. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,6 процентов.

Что касается тарифов ЖКХ, то рост составил всего полпроцента, и это, связано, в первую очередь, с повышением тарифов на содержание придомовых территорий, канализацию и водоснабжение. Есть и хорошая новость – в июне снизились цены на транспорт благодаря уменьшению стоимости масел и топлива.
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