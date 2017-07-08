валюта
СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

В «ЛНР» показали наслідки вчорашнього вибуху в Луганську

В «ЛНР» показали наслідки вчорашнього вибуху в Луганську
Вчора близько 17:00 в центрі Луганська прогримів другий за день вибух. Сепаратистські ЗМІ опублікували відео з місця інциденту, інформує replyua.net. Повідомляється, що був підірваний автомобіль, який виявився повністю знищений. Припарковані поруч машини виявилися пошкоджені вибуховою хвилею. Також від вибуху постраждали дві людини.

«Другий вибух, при якому постраждало двоє людей, стався в декількох десятках метрах від першого вибуху/ Коли на місці події працювали співробітники правоохоронних органів і народної міліції», - сказав представник «народної міліції» самопроголошеної «ЛНР» Андрій Марочко. Відзначається, що «влада» закликала жителів «республіки» не виходити на вулиці і залишатися вдома через терористичну загрозу. З цієї ж причини в Луганську скасували всі розважальні та масові заходи, заплановані на найближчі вихідні.

Бойовик-втікач Гіркін пише, що перший вибуховий пристрій був закладений в сміттєвий бак біля магазину «Музичний пік», де зараз знаходяться «військова частина» бойовиків і «Будинок уряду». Його детонація привела до загибелі співробітниці медичної служби «Народної міліції», а також до поранення ще п'ятьох осіб.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог рассказал о готовящемся теракте России в Украине

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
07 июл 2017
10866

Фейгин: за сбитый Боинг Россия расплатится нефтяным эмбарго и миллиардами долларов по искам

Марк Фейгин, российский адвокат, заявил о том, что за сбитый малазийский Боинг Россия будет расплачиваться очень долго – по искам на миллиарды долларов и нефтяным эмбарго. Как сообщает replyua.net со

Последние новости

Гидрометцентр: на некоторые регионы Украины надвигается буря

Пономарь: в Гамбурге об Украине говорили только Трюдо и Макрон

Лавров сделал важное заявление по итогам встречи Трампа и Путина

Стало известно, когда Украина сможет перейти на собственный газ

К чему бы это: на торжественном ужине в Гамбурге Путина посадили с Меланией Трамп

Блогер: в действиях Путина все больше паранойи

Кабмин собирается повышать пенсии по новым правилам

Уже с понедельника мы все узнаем стал ли Трамп ручным президентом Кремля, – эксперт

Нравственный упадок в России ужасает – Тверской

Трамп о G20: для меня этот день был изумительным

Политолог: заявление Тиллерсона – это вердикт всему миру, что Путин – это герой, а не преступник

На украинский рынок зашли американские электромобили

ЕС не нравится наличие общих интересов у Польши и США – эксперт

Боровой: Путин и Трамп подумали совершенно о разных вещах

Москаль послал к психиатру инициатора переименований в Ужгороде

В июне в Украине резко вырос уровень инфляции

Маск: никто не замечает, что скоро на Земле произойдет глобальная катастрофа

Тіллерсон прокоментував зустріч Трампа з Путіним

В ВОЗ предупредили об эпидемии неизлечимой венерической болезни

Стало відомо, на що частіше за все хворіють українці

 Новости за день