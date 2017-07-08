В «ЛНР» показали наслідки вчорашнього вибуху в Луганську

Вчора близько 17:00 в центрі Луганська прогримів другий за день вибух. Сепаратистські ЗМІ опублікували відео з місця інциденту, інформує replyua.net. Повідомляється, що був підірваний автомобіль, який виявився повністю знищений. Припарковані поруч машини виявилися пошкоджені вибуховою хвилею. Також від вибуху постраждали дві людини.
«Другий вибух, при якому постраждало двоє людей, стався в декількох десятках метрах від першого вибуху/ Коли на місці події працювали співробітники правоохоронних органів і народної міліції», - сказав представник «народної міліції» самопроголошеної «ЛНР» Андрій Марочко. Відзначається, що «влада» закликала жителів «республіки» не виходити на вулиці і залишатися вдома через терористичну загрозу. З цієї ж причини в Луганську скасували всі розважальні та масові заходи, заплановані на найближчі вихідні.
Бойовик-втікач Гіркін пише, що перший вибуховий пристрій був закладений в сміттєвий бак біля магазину «Музичний пік», де зараз знаходяться «військова частина» бойовиків і «Будинок уряду». Його детонація привела до загибелі співробітниці медичної служби «Народної міліції», а також до поранення ще п'ятьох осіб.