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Джамала поделилась своим рецептом возвращения Крыма

Джамала поделилась своим рецептом возвращения Крыма
В интервью корреспондентам издания «Укринформ» популярная в Украине певица крымскотатарского происхождения Джамала озвучила свою точку зрения относительно возможности выживания в незаконно аннексированном Россией Крыму, а также рассказала, каким образом полуостров можно вернуть в состав Украины. Об этом сообщает replyua.net. По словам артистки, очень важную роль играет фактор объединения.

«Каждой семье, каждой клеточке просто необходимо ощущать себя членом сообщества, чтобы можно было кого-то выслушать, рассказать, поделиться чем-то. Это непростое задание, однако наши родители как раз таким образом возвращали Крым, когда вся система работала не в их пользу», - пояснила певица. Со слов Джамалы, вернуть Крым сегодня можно благодаря опыту поколений. В то же время, на помощь нынешнему поколению могут прийти самые новые технологии.

«Сейчас выполнить эту задачу не так сложно благодаря Интернету, разным сетям и скрытым чатам. Я уверена, что сейчас мы можем стать гораздо ближе друг к другу и ощущать плечо другого человека», - пояснила Джамала. Ранее она прокомментировала проект закона о запрете украинским артистам выступать в России, отметив, что все должны жить по закону.
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