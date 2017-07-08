У Нацполіції назвали мету провокації в центрі Києва, яку спонсорувала Росія

Очільник Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував факт затримання в центрі Києва групи молодиків, які планували влаштувати провокації поблизу консульства Польщі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За словами Князєва, запланований захід спонсорований Москвою, є черговим елементом гібридної війни Російської Федерації, яку вона розгорнула проти України. Голова Нацполіції повідомив, що співробітникам поліції спільно з представниками Служби безпеки України вдалось затримати групу чоловіків, які мали влаштувати провокаційний захід поблизу дипломатичного відомства Польщі, що в свою чергу було націлено на те, щоб підірвати добросусідські відносини між Києвом та Варшавою і дискредитувати Україну як державу на світовій арені. «Проплачений перформенс» мав створити картинку для європейських засобів масової інформації, додав Князєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва були затримані 29 молодиків, які є членами столичних спортивних клубів. При собі вони мали зброю, піротехніку, маски, плакати з провокаційними написами та ножі. За даними правоохоронців, їм заплатили по 1 тисячі гривень за цю акцію. Фінансували ж захід спецслужби Росії.