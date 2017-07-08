У НАТО оголосили умови членства для України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в розмові з журналістами заявив, що жодна країна не може впивати на прийняття рішення Києвом щодо вступу до НАТО, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Столтенберг наголосив, що важливою умовою для членства України в НАТО, є консенсус всіх 29-х союзників і відповідне прагнення самої країни, яка має наміри щодо приєднання до Альянсу. При цьому, за словами генсека, жодна з країн не володіє правом впливати на процес ухвалення цього рішення. Столтенберг вважає, що на даний момент Київ має зосередити свою увагу та зусилля саме на реалізації реформ, а Альянс в свою чергу допомагатиме в цьому. Зокрема, мова йде про модернізацію українською армії та боротьби з корупцією, додав Столтенберг. Але навіть зараз, як відмітив генсекретар НАТО, Україна з кожним днем та кроком стає все ближчою до стандартів Північноатлантичного альянсу в різних сферах.
Нагадаємо, в четвер, 6 липня, український президент Петро Порошенко підписав закон, яким передбачається, що одним із ключових пунктів зовнішньополітичної політики держави стане курс на членство в НАТО.