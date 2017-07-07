валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Эксперт: от Лозвого до Дэйдея – все дела изначально были фейковые и не имеют никакой судебной перспективы

Эксперт: от Лозвого до Дэйдея – все дела изначально были фейковые и не имеют никакой судебной перспективы
Украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что, если говорить о снятии неприкосновенности с нардепов, дела которых рассматривал на этой неделе регламентный комитет, то почти не одно дело не имеет никакой судебной перспективы, поскольку все фейковые изначально.

Как пишет эксперт, что касается нардепов Лозового и Дейдея, то законом не запрещено получать подарки, завещания. Первым, кто этим воспользовался, был наш главный «борец с коррупцией» нардеп Лещенко. Его сразу прикрыл его друг Артем Сытник. Главное иметь крышу в западных посольствах и в НАБУ. Еще один нардеп Олесь Довгий – коллегиальное решение, за которое голосовало 65 депутатов. Плюс уже легализовано в судах через «проигрыш прокуратуры». Плюс сроки давности. Парочка нардепов Поляков-Розенблат. По словам Тараса Загороднего, здесь вообще непонятно в чем состав преступления? В том, что они вносили правки в законопроект, который не принят? Так это в законе «О статусе народного депутата» прописано. Это работа у депутата такая - писать законы.

«Я вижу НАБУ уже мега умные лазить по ресторанам и собирать типа «доказательства» не у непосредственно в исполнительной власти, которая больше всего и выдает разрешений по янтарю. Нет «агентов» и в Житомирской и Ровненской областях, где янтарь как добывался, так и добывается. Все уютно в Киеве. Интересно, сколько денег списали на этот бред?», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
07 июл 2017
15186

«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На

Последние новости

У НАТО оголосили умови членства для України

У Литві ув’язнили на 10 років російського шпигуна

Путін та Трамп: усі подробиці розмови, яку всі так чекали

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Трамп нагадав Путіну про втручання Москви в американські вибори

Эксперт: от Лозвого до Дэйдея – все дела изначально были фейковые и не имеют никакой судебной перспективы

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров

Лавров повідомив, яких домовленостей вдалося досягти РФ та США

Москва недооцінює єдність НАТО – Столтенбрег

ЗМІ повідомили про перші домовленості Трампа і Путіна

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації

У серпні почнеться призов до Нацгвардії

Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ

Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

 Новости за день