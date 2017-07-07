Эксперт: от Лозвого до Дэйдея – все дела изначально были фейковые и не имеют никакой судебной перспективы

Украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что, если говорить о снятии неприкосновенности с нардепов, дела которых рассматривал на этой неделе регламентный комитет, то почти не одно дело не имеет никакой судебной перспективы, поскольку все фейковые изначально.
Как пишет эксперт, что касается нардепов Лозового и Дейдея, то законом не запрещено получать подарки, завещания. Первым, кто этим воспользовался, был наш главный «борец с коррупцией» нардеп Лещенко. Его сразу прикрыл его друг Артем Сытник. Главное иметь крышу в западных посольствах и в НАБУ. Еще один нардеп Олесь Довгий – коллегиальное решение, за которое голосовало 65 депутатов. Плюс уже легализовано в судах через «проигрыш прокуратуры». Плюс сроки давности. Парочка нардепов Поляков-Розенблат. По словам Тараса Загороднего, здесь вообще непонятно в чем состав преступления? В том, что они вносили правки в законопроект, который не принят? Так это в законе «О статусе народного депутата» прописано. Это работа у депутата такая - писать законы.
«Я вижу НАБУ уже мега умные лазить по ресторанам и собирать типа «доказательства» не у непосредственно в исполнительной власти, которая больше всего и выдает разрешений по янтарю. Нет «агентов» и в Житомирской и Ровненской областях, где янтарь как добывался, так и добывается. Все уютно в Киеве. Интересно, сколько денег списали на этот бред?», – резюмировал блогер.