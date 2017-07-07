Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Регламентний комітет українського парламенту схвалив подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата Борислава Розенблата, аби знизити напругу в суспільстві. Як передає replyua.net з посиланням на «Гордон», таку заяву оприлюднив колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.
«Розенблата здали, щоб заспокоїти суспільство. Впевнений, що йому вручать підозру, після чого буде суд. Всі ми під цим судом зберемося і щось будемо вимагати. Але Розенблат просто внесе заставу, судовий процес у його справі буде нескінченно розтягуватися, і в підсумку все про нього забудуть. Щоб ця гра в наперстки закінчилася, люди повинні побачити, що альтернатива цієї влади існує », - зазначив Сакварелідзе. На його думку, НАБУ створює серйозні труднощі українським чиновникам і політикам.
«У нардепів дуже багаті і впливові господарі. Вони намагаються якось борсатися і всіма можливостями утриматися за депутатський імунітет. Проте, повільно, але все ж країна змінюється. І я думаю, ці процеси вже не зупинити. НАБУ створило серйозний дискомфорт олігархічній владі», - підкреслив Сакварелідзе.