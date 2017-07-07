валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе
Регламентний комітет українського парламенту схвалив подання генпрокурора Юрія Луценка на зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата Борислава Розенблата, аби знизити напругу в суспільстві. Як передає replyua.net з посиланням на «Гордон», таку заяву оприлюднив колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.

«Розенблата здали, щоб заспокоїти суспільство. Впевнений, що йому вручать підозру, після чого буде суд. Всі ми під цим судом зберемося і щось будемо вимагати. Але Розенблат просто внесе заставу, судовий процес у його справі буде нескінченно розтягуватися, і в підсумку все про нього забудуть. Щоб ця гра в наперстки закінчилася, люди повинні побачити, що альтернатива цієї влади існує », - зазначив Сакварелідзе. На його думку, НАБУ створює серйозні труднощі українським чиновникам і політикам.

«У нардепів дуже багаті і впливові господарі. Вони намагаються якось борсатися і всіма можливостями утриматися за депутатський імунітет. Проте, повільно, але все ж країна змінюється. І я думаю, ці процеси вже не зупинити. НАБУ створило серйозний дискомфорт олігархічній владі», - підкреслив Сакварелідзе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
07 июл 2017
14293

«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На

Последние новости

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров

Лавров повідомив, яких домовленостей вдалося досягти РФ та США

Москва недооцінює єдність НАТО – Столтенбрег

ЗМІ повідомили про перші домовленості Трампа і Путіна

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації

У серпні почнеться призов до Нацгвардії

Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ

Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

Касьянов: Резолюції ОБСЄ на РФ не вплинуть, потрібні дії

Відомо, за скільки планують купити «дочку» російського Сбербанку

У громадському транспорті Києва будуть нові талони з QR-кодом

Я очікую на позитивні результати співробітництва з Москвою – Трамп

Москва – спонсор тероризму в Україні – ОБСЄ

В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»

 Новости за день