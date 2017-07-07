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Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації

Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації
7 липня неподалік від посольств Німеччини та Польщі в Києві поліція затримала групу людей, які планували вчинити провокацію під одним з дипломатичних установ. Про це інформує replyua.net. «Затримано групу осіб, які мали намір влаштувати провокації під одним з посольств», - сказали «Інтерфакс-Україна» в прес-службі ГУ Національної поліції в Києві. Затримання проходило поруч з посольством Німеччини в Україні, однак, як зазначили в поліції, провокації планувалися не в цій дипустанові.

Як повідомила «Українській правді» прес-секретар київської міліції Оксана Блищік, затримана «група осіб - 2 автомобілі і автобус». Операція проводиться спільними зусиллями поліції і з працівників СБУ. Згідно фото і відео, затримання пройшло на вулиці Богдана Хмельницького. За інформацією прес-центру СБУ, провокації планувалися біля консульства Польщі в Києві і були замовлені спецслужбами Російської Федерації.

«Попереджено акцію провокаційного характеру, яку замовили російські спецслужби, затримано 29 осіб, в тому числі організатор акції - громадянин України», - повідомили «Інтерфакс-Україна» в спецслужбі. За задумом організаторів, які планували хуліганські дії біля будівлі консульства Польщі, представники київських спортивних клубів під виглядом молодіжних організацій, повинні були провести акцію - розлити червону фарбу, повісити на імпровізованій шибениці опудало і підпалити його.
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