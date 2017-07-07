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Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ

Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ
Затриманих силовиками раніше вдень молодиків, які планували влаштувати провокації в українській столиці, замовили спецслужби Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба Служби безпеки України. За даними української сторони, саме російські спецслужби замовили провокаційну акцію поблизу дипломатичного представництва Польщі в Україні. Відомо, що 29 затриманих молодиків мали отримати винагороду в розмірі 1 тисячі гривень за цю акцію. Всі вони є представниками київських спортивних клубів. Передбачалося, що молодики мали приїхати під будівлю консульства і під виглядом молодіжної організації провести провокаційну акцію з розлиттям фарби і повішення та підпалення опудала. При цьому, за даними СБУ, дії молодиків мали супроводжуватись націоналістичними гаслами, які були націлені на посилення міжнаціональної ворожнечі між Україною та Польщею. Відомо, що силовики виучили у деяких затриманих зброю, зокрема, травматичний та газовий пістолети, ножі, а також провокаційні плакати, піротехніку та прапори.

Нагадаємо, раніше вдень в центрі Києва правоохоронці затримали групу чоловіків, які прибули на вулицю Богдана Хмельницького на 2 автівках та автобусі з намірами організувати провокаційну акцію.
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