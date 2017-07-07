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Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман

Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що проект земельної реформи підготовлений вже на 90 %, але нині необхідно провести обговорення, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

За словами керівника уряду, обговорення варто провести з власниками та користувачами сільськогосподарських земель, а також доопрацювати можливості фермерів для кредитування. Гройсман наголосив, що питання земельної реформи залишається нині чутливим і тому й варто залучити до дискусії громадян, зокрема і тих, кого безпосередньо стосуватимуться законодавчі нововведення. За його словами, Кабмін планує, щоб реформа відповідала інтересам українських фермерів, які зможуть отримати доступ до інструментів фінансування та недорогих й довгострокових кредитів. Лише після того, як буде сформовано новий погляд на проект земельної реформи, її буде внесено на розгляд до Верховної Ради України, додав Гройсман. Крім того, прем’єр зазначив, що земельна реформа покликана стати двигуном розвитку економічної сфери в Україні, адже «фермерство має стати основою для розвитку національної економіки».

Варто нагадати, раніше Гройсман повідомляв, що МВФ відкладе виділення п’ятого траншу для Україну через те, що земельну реформу й досі не вдалося провести.
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