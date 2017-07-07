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Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи
Угода про умови об'єднання енергосистем України та Молдови з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) вступила в силу. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго, інформує replyua.net.

«Системні оператори, які входять до складу Регіональної групи ENTSO-E Континентальна Європа підписали Угоду про умови майбутнього об'єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи в достатній кількості для того, щоб угода набула чинності», - наголошується в повідомленні. Як зазначається, для Укренерго ця подія відкриває шлях до наступної фази на шляху інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до європейського об'єднання - практичної реалізації Каталогу вимог, безумовне виконання яких необхідне для прийняття рішення про об'єднання енергосистем.

Варто нагадати, що в кінці червня Укренерго підписало угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи. «Приєднання разом з впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, переможе монополії», - зазначав тоді глава компанії Всеволод Ковальчук.
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