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Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу
Слідче управління Головного управління Національної поліції Києва відкрило кримінальне провадження через публікацію інтернет-ресурсом «Миротворець» списків журналістів, нібито акредитованих в самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу поліції.

«З метою об'єктивного розслідування і вжиття невідкладних заходів реагування поліція просить представників ЗМІ, чиї прізвища і контактні дані розміщені на сторінках вищезгаданого сайту і які внаслідок цього мали або мають перешкоджання їх законній професійній діяльності, звернутися до слідчого управління ГУНП в Києві для надання свідчень в якості свідків з приводу зазначених фактів», - йдеться в повідомленні. У відомстві також зазначили, що слідче управління за дорученням прокуратури Києва розслідує провадження у ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

Варто нагадати, що в травні 2016 року сайт Миротворець опублікував список імен і контактних даних журналістів з різних країн світу, які приїхали висвітлювати події на Донбасі і отримали акредитацію в «ДНР» і «ЛНР».


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